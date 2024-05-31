Украина и Исландия подписали соглашение по безопасности

Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон в Стокгольме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Это уже 14-й подписанный документ на исполнение Вильнюсской декларации G7.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в пятницу, 31 мая.

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Исландия обязалась оказывать всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине, а также содействовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.

"В течение 2024-2028 годов Исландия ежегодно будет выделять не менее 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долларов). Поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения. Исландия также готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение. Кроме того, сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности", — говорится в сообщении.

Уникальность этого соглашения состоит в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО с помощью железных дорог. Кроме того, страна будет уделять особое внимание поддержке и обеспечению украинских женщин, служащих в Вооруженных силах Украины.

Отдельные разделы документа касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций против РФ, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности. К тому же речь идет об укреплении социальной и гражданской инфраструктуры, в частности в сфере образования и энергетической безопасности.

Исландия обязуется усилить свое дипломатическое представительство в Киеве с целью углубления сотрудничества с правительственными учреждениями, парламентом, гражданским обществом и частным сектором Украины.

Напомним, Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В течение 2024-2026 годов Стокгольм предоставит Киеву военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро). Сумма будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.

Также правительство Соединенных Штатов как никогда близко к тому, чтобы подписать соглашение по безопасности с Украиной. Такие договоренности позволят Украине получать широкий спектр военной помощи США.