Україна та Швеція підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: скриншот з відео

Україна та Швеція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Протягом 2024-2026 років Стокгольм надасть Києву військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро). Сума зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у п'ятницю, 31 травня.

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Безпекова угода між Україною та Швецією

Військова допомога для України охоплює підтримку авіації та протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії, зміцнення морської безпеки, підтримку у розмінуванні та використання безпілотних літальних апаратів.

Швеція вже передала і продовжить передавати Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

"Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням", — йдеться у повідомленні.

Швеція також буде підтримувати розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвивати двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні.

Окремі блоки документа стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

До того ж Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів як ніколи близький до того, аби підписати безпекову угоду з Україною. Такі домовленості дозволять Україні отримувати широкий спектр військової допомоги від США.

Також 28 травня Зеленський підписав безпекову угоду з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Очільник уряду підтвердив участь країни у Саміті миру у Швейцарії.