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Зеленський повідомив, зі скількома країнами вдалося укласти безпекові угоди

30 травня 2024 18:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський відповів, зі скількома країнами Україна підписала безпекові угоди
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові безпекові угоди — це більше сили та можливостей для захисту людей. За його словами, загалом вже укладено 12 угод.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 30 травня.

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Глава держави зазначив, що останні укладені угоди з Іспанією, Бельгією, Португалією фіксують довготривалу підтримку нашого народу.

"Співпраця у сфері оборони, чітка підтримка вступу України до Євросоюзу та НАТО, а також участь і допомога в залученні якомога ширшого кола світових лідерів до Глобального саміту миру", — розповів Зеленський.

За його словами, у 12 безпекових угод зафіксовано понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки. 

Нагадаємо, 28 травня Зеленський підписав безпекову угоду з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Очільник уряду підтвердив участь країни у Саміті миру у Швейцарії.

Також 27 травня Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Згідно з нею, Україна отримає додаткову систему ППО для захисту від російських повітряних атак.

Україна
Володимир Зеленський
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безпека
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