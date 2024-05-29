Зеленський та Гутерріш 29 травня провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 травня, провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Вони обговорили українську Формулу миру.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Подякував за активну підтримку Формули миру та Саміту миру", — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, усі пункти Формули миру, які опрацюють на саміті у Швейцарії 15 та 16 червня, засновані на Статуті та резолюціях ООН і базових людських цінностях.

"Саме тому участь ООН важлива для глобальних зусиль", — наголосив він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, за даними ООН, російська збройна агресія призвела до того, що понад 14 млн людей, або 40% населення України потребують гуманітарної допомоги.

Також раніше Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. Глава держави висловив важливість залучення широкого кола держав до першого Глобального саміту миру з метою відновлення справедливого миру на принципах, визначених у Статуті ООН.