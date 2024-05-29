Зеленський та Гутерріш 29 травня провели телефонну розмову

Зеленський провів телефонну розмову з Гутеррішем — обговорили Формулу миру
Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 травня, провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Вони обговорили українську Формулу миру.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського та Гутерріша
"Провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Подякував за активну підтримку Формули миру та Саміту миру", — йдеться у повідомленні.
За словами Зеленського, усі пункти Формули миру, які опрацюють на саміті у Швейцарії 15 та 16 червня, засновані на Статуті та резолюціях ООН і базових людських цінностях.
"Саме тому участь ООН важлива для глобальних зусиль", — наголосив він.
Нагадаємо, за даними ООН, російська збройна агресія призвела до того, що понад 14 млн людей, або 40% населення України потребують гуманітарної допомоги.
Також раніше Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. Глава держави висловив важливість залучення широкого кола держав до першого Глобального саміту миру з метою відновлення справедливого миру на принципах, визначених у Статуті ООН.
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