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Зеленский провел телефонный разговор с Гутерришем — обсудили Формулу мира

29 мая 2024 19:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский и Гутерриш 29 мая провели телефонный разговор
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая, провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили украинскую Формулу мира.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Разговор Зеленского и Гутерриша

"Провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Поблагодарил за активную поддержку Формулы мира и Саммита мира", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, все пункты Формулы мира, которые проработают на саммите в Швейцарии 15 и 16 июня, основаны на Уставе и резолюциях ООН и базовых человеческих ценностях.

"Именно поэтому участие ООН важно для глобальных усилий", — подчеркнул он.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, по данным ООН, российская вооруженная агрессия привела к тому, что более 14 млн человек или 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

Ранее Зеленский провел отдельные телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии. Глава государства выразил важность привлечения широкого круга государств к первому Глобальному саммиту мира с целью восстановления справедливого мира на принципах, определенных в Уставе ООН.

Владимир Зеленский
ООН
Антониу Гутерриш
война в Украине

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