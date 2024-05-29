Зеленский и Гутерриш 29 мая провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая, провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили украинскую Формулу мира.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Поблагодарил за активную поддержку Формулы мира и Саммита мира", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, все пункты Формулы мира, которые проработают на саммите в Швейцарии 15 и 16 июня, основаны на Уставе и резолюциях ООН и базовых человеческих ценностях.

"Именно поэтому участие ООН важно для глобальных усилий", — подчеркнул он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, по данным ООН, российская вооруженная агрессия привела к тому, что более 14 млн человек или 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

Ранее Зеленский провел отдельные телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии. Глава государства выразил важность привлечения широкого круга государств к первому Глобальному саммиту мира с целью восстановления справедливого мира на принципах, определенных в Уставе ООН.