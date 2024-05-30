Зеленский ответил, со сколькими странами Украина подписала соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые соглашения о безопасности — это больше силы и возможностей для защиты людей. По его словам, всего уже заключено 12 соглашений.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 30 мая.

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Глава государства отметил, что последние заключенные соглашения с Испанией, Бельгией, Португалией фиксируют долгосрочную поддержку нашего народа.

"Сотрудничество в сфере обороны, четкая поддержка вступления Украины в Евросоюз и НАТО, а также участие и помощь в привлечении как можно более широкого круга мировых лидеров к Глобальному саммиту мира", — рассказал Зеленский.

По его словам, в 12 договорах безопасности зафиксировано более 23 миллиардов долларов военной и финансовой поддержки.

Напомним, 28 мая Зеленский подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Глава правительства подтвердил участие страны в Саммите мира в Швейцарии.

Также 27 мая Украина и Испания подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ему, Украина получит дополнительную систему ПВО для защиты от российских воздушных атак.