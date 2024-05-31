Украина и Швеция подписали соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: скриншот с видео

Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В течение 2024-2026 годов Стокгольм предоставит Киеву военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро). Сумма будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в пятницу, 31 мая.

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Военная помощь для Украины включает поддержку авиации и противовоздушной обороны, бронетехники, артиллерии, укрепление морской безопасности, поддержку в разминировании и использовании беспилотных летательных аппаратов.

Швеция уже передала и продолжит передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнеры будут прорабатывать возможности совместного производства.

"Уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение", — говорится в сообщении.

Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране.

Отдельные блоки документа касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.

К тому же Швеция четко подтвердила поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.

Напомним, правительство Соединенных Штатов как никогда близко к тому, чтобы подписать соглашение по безопасности с Украиной. Такие договоренности позволят Украине получать широкий спектр военной помощи США.

Также 28 мая Зеленский подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Глава правительства подтвердил участие страны в Саммите мира в Швейцарии.