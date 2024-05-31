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США хочуть підписати двосторонню безпекову угоду з Україною, — Bloomberg

31 травня 2024 11:10
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Степан Гафтко
редактор
США підпишуть з Україною безпекову угоду
Президент України Володимир Зеленський та лідер США Джо Байден. Фото: Reuters
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Уряд Сполучених Штатів як ніколи близький до того, аби підписати безпекову угоду з Україною. Такі домовленості дозволять Україні отримувати широкий спектр військової допомоги від США.

Про це напередодні заявили у виданні Bloomberg.

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"Згідно з угодою, США підтримають оборону та безпеку України за допомогою широкого спектру можливостей, включаючи протиповітряну оборону та безпілотники, а також активізують зусилля з розбудови оборонно-промислової бази країни, щоб дозволити більше виробляти артилерію та боєприпаси", — йдеться в матеріалі Bloomberg.

Також у виданні зазначили, що адміністрація Джо Байдена впритул наблизилась до підписання такої угоди. Як підкреслюють у США, безпекова угода допоможе Україні протистояти збройній агресії Росії. 

"Цей крок відбувається в критичний момент війни з Росією, яка нарощує військові формування біля кордону України та посилює повітряні атаки на країну. Відносини між Вашингтоном і Києвом також погіршилися через рішення Байдена пропустити наступного місяця саміт для обговорення плану миру в Україні, який організовує Швейцарія", — написали у виданні. 

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив що з 12 країнами вдалось вже підписати безпекову угоду

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.

Україна
Володимир Зеленський
угода
безпека
війна в Україні
США
Джо Байден

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