США підпишуть з Україною безпекову угоду

США хочуть підписати двосторонню безпекову угоду з Україною, — Bloomberg
Уряд Сполучених Штатів як ніколи близький до того, аби підписати безпекову угоду з Україною. Такі домовленості дозволять Україні отримувати широкий спектр військової допомоги від США.
Про це напередодні заявили у виданні Bloomberg.
Як безпекова угода вплине на війну в Україні
"Згідно з угодою, США підтримають оборону та безпеку України за допомогою широкого спектру можливостей, включаючи протиповітряну оборону та безпілотники, а також активізують зусилля з розбудови оборонно-промислової бази країни, щоб дозволити більше виробляти артилерію та боєприпаси", — йдеться в матеріалі Bloomberg.
Також у виданні зазначили, що адміністрація Джо Байдена впритул наблизилась до підписання такої угоди. Як підкреслюють у США, безпекова угода допоможе Україні протистояти збройній агресії Росії.
"Цей крок відбувається в критичний момент війни з Росією, яка нарощує військові формування біля кордону України та посилює повітряні атаки на країну. Відносини між Вашингтоном і Києвом також погіршилися через рішення Байдена пропустити наступного місяця саміт для обговорення плану миру в Україні, який організовує Швейцарія", — написали у виданні.
Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив що з 12 країнами вдалось вже підписати безпекову угоду.
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.
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