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США хотят подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, — Bloomberg

31 мая 2024 11:10
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
США подпишут с Украиной соглашение о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден. Фото: Reuters
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Правительство Соединенных Штатов как никогда близко к тому, чтобы подписать соглашение о безопасности с Украиной. Такие договоренности позволят Украине получать широкий спектр военной помощи США.

Об этом накануне заявили в издании Bloomberg.

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"Согласно соглашению, США поддержат оборону и безопасность Украины посредством широкого спектра возможностей, включая противовоздушную оборону и беспилотники, а также активизируют усилия по развитию оборонно-промышленной базы страны, чтобы позволить больше производить артиллерии и боеприпасов", — говорится в материале Bloomberg.

Также в издании отметили, что администрация Джо Байдена вплотную приблизилась к подписанию такого соглашения. Как подчеркивают в США, соглашение о безопасности поможет Украине противостоять вооруженной агрессии России.

"Этот шаг происходит в критический момент войны с Россией, которая наращивает военные формирования у границы Украины и усиливает воздушные атаки на страну. Отношения между Вашингтоном и Киевом также ухудшились из-за решения Байдена пропустить в следующем месяце саммит для обсуждения плана мира в Украине, организуемого Швейцарией", — написали в издании.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 12 странами удалось уже подписать соглашение о безопасности.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена негласно предоставила Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

Украина
Владимир Зеленский
соглашение
безопасность
война в Украине
США
Джо Байден

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