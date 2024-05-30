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Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території Росії, — Politico

30 травня 2024 23:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удари ЗСУ по Росії американською зброєю
Президент США Джо Байден. Фото: DW
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.

Про це пише Politico у четвер, 30 травня.

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Дозвіл США на удари по РФ

Так, Байден дозволив ЗСУ бити американською зброєю виключно в районі Харкова. Цей крок є важливим, оскільки він допоможе Україні краще захистити друге за величиною місто.

Один з чиновників США розповів, що нещодавно голова Білого дому доручив своїй команді забезпечити можливість використання американської зброї для ведення вогню у відповідь у Харкові, "щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають удару або готуються завдати його".

Видання пише, що Україна звернулася до США з проханням дозволу бити по російських об'єктах лише після того, як війська РФ розпочали наступ на Харків. Фактично тепер ЗСУ можуть використовувати надані США ракети та пускові установки, аби збивати російські літаки-бомбардувальники.

Однак заборонено використання зброї для ураження цивільної інфраструктури чи запуску ракет дальнього радіусу дії для ураження військових об'єктів в глибині Росії.

Раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.

А Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати ударів по РФ

ракетний удар
ракети
війна в Україні
США
Росія
Джо Байден
ЗСУ

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