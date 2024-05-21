Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати удари по РФ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Західні партнери не можуть ухвалити тверде рішення і дозволити Збройним силам України завдавати ударів у відповідь по території Росії. На це є щонайменше дві причини, одна з яких — страх перед ядерною ескалацією.

Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті New York Times у вівторок, 21 травня.

Читайте також:

Причини коливань Заходу

За словами глави держави, основна причина коливань Заходу — страх перед ядерною ескалацією з боку Кремля. Але, як зазначив Зеленський, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, утримається від застосування ядерної зброї з мотивів самозбереження.

Друга причина коливань Заходу, на думку Зеленського, у тому, що деякі країни досі прагнуть зберегти торговельні та дипломатичні зв'язки з росією.

Президент наголосив — можливість використовувати надану Заходом зброю для завдання ударів по військових об'єктах всередині рф має важливе значення для успіху України.

Адже тільки завдаючи ударів для знищення логістичних вузлів в рф та російських літаків на російській території, Україна зможе ефективно захистити себе, у тому числі від нового наступу на північному сході, який найбільше зараз загрожує Харкову.

"Росіяни діють спокійно, розуміючи, що наші партнери не дають нам дозволу використовувати їхню зброю для удару у відповідь", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що не вважає дозвіл бити по території Росії рівносильним залученню у війну країн НАТО.

Раніше Зеленський заявив, що зараз йдуть переговори щодо дозволу бити західною зброєю по території РФ. Він підкреслив, що США забороняють Україні використовувати свої ракети для ударів по Росії.

Нагадаємо, очільник комітету з міжнародних справ у Національній асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж виступив за перегляд національної доктрини. Він закликає дозволити Україні завдавати ударів по території Росії.

До слова, Зеленський висловив занепокоєння щодо дефіциту військовослужбовців та занепадом морального духу української армії. Він підкреслив, що багато військових бригад потребують поповнення.