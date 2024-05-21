Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати удари по РФ arrow

Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати удари по РФ

21 травня 2024 20:23
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати удари по РФ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Західні партнери не можуть ухвалити тверде рішення і дозволити Збройним силам України завдавати ударів у відповідь по території Росії. На це є щонайменше дві причини, одна з яких — страх перед ядерною ескалацією.

Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті New York Times у вівторок, 21 травня.

Читайте також:

Причини коливань Заходу

За словами глави держави, основна причина коливань Заходу — страх перед ядерною ескалацією з боку Кремля. Але, як зазначив Зеленський, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, утримається від застосування ядерної зброї з мотивів самозбереження.

Друга причина коливань Заходу, на думку Зеленського, у тому, що деякі країни досі прагнуть зберегти торговельні та дипломатичні зв'язки з росією.

Президент наголосив — можливість використовувати надану Заходом зброю для завдання ударів по військових об'єктах всередині рф має важливе значення для успіху України.

Адже тільки завдаючи ударів для знищення логістичних вузлів в рф та російських літаків на російській території, Україна зможе ефективно захистити себе, у тому числі від нового наступу на північному сході, який найбільше зараз загрожує Харкову.

"Росіяни діють спокійно, розуміючи, що наші партнери не дають нам дозволу використовувати їхню зброю для удару у відповідь", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що не вважає дозвіл бити по території Росії рівносильним залученню у війну країн НАТО.

Раніше Зеленський заявив, що зараз йдуть переговори щодо дозволу бити західною зброєю по території РФ. Він підкреслив, що США забороняють Україні використовувати свої ракети для ударів по Росії.

Нагадаємо, очільник комітету з міжнародних справ у Національній асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж виступив за перегляд національної доктрини. Він закликає дозволити Україні завдавати ударів по території Росії.

До слова, Зеленський висловив занепокоєння щодо дефіциту військовослужбовців та занепадом морального духу української армії. Він підкреслив, що багато військових бригад потребують поповнення.

Володимир Зеленський
ЗСУ
обстріли
війна в Україні
ядерна небезпека
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном