Зеленский назвал причины, почему Запад не позволяет Украине наносить удары по РФ

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Западные партнеры не могут принять твердое решение и позволить Вооруженным силам Украины наносить ответные удары по территории России. Этому по меньшей мере две причины, одна из которых — страх перед ядерной эскалацией.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью газете New York Times во вторник, 21 мая.

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Причины колебаний Запада

По словам главы государства, основная причина колебаний Запада — страх перед ядерной эскалацией со стороны Кремля. Но, как отметил Зеленский, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, воздержится от применения ядерного оружия по мотивам самосохранения.

Вторая причина колебаний Запада, по мнению Зеленского, в том, что некоторые страны по-прежнему стремятся сохранить торговые и дипломатические связи с россией.

Президент подчеркнул — возможность использовать предоставленное Западом оружие для нанесения ударов по военным объектам внутри России имеет важное значение для успеха Украины.

Ведь только нанося удары для уничтожения логистических узлов в России и российских самолетов на российской территории, Украина сможет эффективно защитить себя, в том числе от нового наступления на северо-востоке, которое больше всего угрожает Харькову.

"Россияне действуют спокойно, понимая, что наши партнеры не дают нам разрешения использовать их оружие для ответного удара", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что не считает разрешение избивать по территории России равносильным вовлечению в войну стран НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас идут переговоры по разрешению избивать западным оружием по территории РФ. Он подчеркнул, что США запрещают Украине использовать свои ракеты для ударов по России.

Напомним, глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины. Он призывает разрешить Украине наносить удары по территории России.

К слову, Зеленский выразил обеспокоенность дефицитом военнослужащих и упадком морального духа украинской армии. Он подчеркнул, что многие военные бригады нуждаются в пополнении.