Пенні Пріцкер заявила, що США не дадуть україні грошей, якщо не буде реформ

Спецпредставник США Пенні Пріцкер. Фото: Україїнський інститут політики

Україна повинна прискорити проведення реформ та активно боротися із корупцією, щоб отримати фінансову допомогу Сполучених Штатів. Вже найближчим часом Америка може озвучити українському уряду план і список реформ для отримання фінансів.

Про це Спецпредставник США Пенні Пріцкер заявила на зустрічі Ради з міжнародних відносин 28 травня, передає "Судово-юридична газета".

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"Фактично вона окреслила деталі раніше озвученої нею тези, що гроші будуть надаватися в обмін на реформи. Нагадаємо, раніше Пріцкер прямо заявила, що для того, щоб отримувати кошти від США, будуть певні умови, які гарантуватимуть, що Україна буде належним чином розпоряджатися грошима", — зазначили у виданні.

Але, не дивлячись на те, що Пріцкер закликала Україну пошвидше проводити реформи і боротися з корупцією, вона сказала, що "широка економічна картина в Україні надихає".

"Незважаючи на війну рф та окупацію 17% території, ВВП України зріс на 5% у 2023 році і планує зрости ще на 4,5% цього року. Інвестиції зросли на 17%. У січні податкові надходження зросли на 25%. У 2023 році в Україні було зареєстровано понад 37 тисяч нових підприємств, що більше, ніж у 2021 році — до війни", — заявила чиновниця.

Вона також звернула увагу на те, що великі американські компанії, які не пов'язані із оборонним комплексом, допомагають економіці України. Як приклад вона навела компанію McDonalds, яка в минулому році закупляла більше 70% продуктів в Україні.

Не дивлячись на допомогу Америки та всього світу не лише у військовому постачанні, але і в піднесенні економіки, Пріцкер зазначила, що Україні ще треба довго працювати над реформами та окреслила п'ять основних напрямків, які потрібно розвивати, щоб і надалі отримуватти фінансову підтримку від США.

системи протиповітряної оборони, необхідні для захисту кордону та над великими населеними пунктами;

культура, яка підтримує верховенство права та відкидає корупцію;

уряд, який має спроможність визначати вигідні проекти для інвестицій і забезпечувати узгоджене міжміністерське планування;

глобальний ринок, що пропонує інструменти управління ризиками, які полегшують прийняття інвестиційних рішень;

достатній капітал, особливо використання російських суверенних активів для фінансування цього бачення.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Америка не проти того, щоб російські ракети та винищувачі були збиті ще над територією РФ за допомогою американської зброї.

В американському Білому домі підтвердили, що США будуть присутніми на Саміті миру, який організовує Президент України Володимир Зеленський.

Тим часом, глава МЗС Росії Сергій Лавров застеріг США від розміщення своїх ракет в Європі і пригрозив ядерною відповіддю.