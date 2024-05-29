Білий дім підтвердив участь США у Саміті миру

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Фото: The White House

Сполучені Штати Америки будуть представлені на Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Однак досі невідомо, чи буде присутній президент США Джо Байден.

Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу в середу, 29 травня.

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"Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені на цьому майбутньому саміті", — заявила Карін Жан-П'єр.

Водночас на запитання, чи буде на Саміті миру особисто присутній президент Сполучених Штатів Джо Байден, вона відповіла, що "не має більш конкретної інформації, якою може поділитись".

За словами Жан-П’єр, як і до цього саміту, для США пріоритет — продовжувати підтримувати зусилля України.

"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", — додала речниця Білого дому.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський розповів журналістам про майбутній Саміт миру. Глава держави зазначив, що якщо американський лідер Байден не приїде на зустріч, то російський диктатор Володимир Путін аплодуватиме стоячи.

Нагадаємо, в червні у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру, основною темою є війна Росії проти України.

Раніше низка ЗМІ повідомляли, що американський президент Джо Байден не поїде на Саміт миру у Швейцарію.

Нардеп Олександр Мережко вважає, що не варто поки що запрошувати Росію на Саміт миру, спочатку необхідно провести перший у Швейцарії.

Після потужних обстрілів Харкова Зеленський звернувся до світових лідерів та закликав взяти участь у Саміті миру.