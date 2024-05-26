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Байден заявив, що США ніколи не покинуть Україну в боротьбі проти "жорстокого тирана" Путіна

26 травня 2024 11:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Байден заявив, що США ніколи не покинуть Україну в боротьбі проти "жорстокого тирана" Путіна
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Фото: REUTERS/Лія Мілліс
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент США Джо Байден зробив нову заяву щодо ситуації в Україні, в якій охарактеризував главу Кремля Володимира Путіна як "жорстокого тирана". Байден підтвердив, що США твердо підтримують Україну у її боротьбі проти агресора і продовжуватимуть надавати всебічну допомогу.

Про це Байден заявив під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

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США продовжують підтримувати Україну

"Немає американських солдатів, які б воювали в Україні. І я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти поруч з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо", — заявив Байден.

Американський президент підкреслив, що солдати США підтримують відважних українців у їхній боротьбі за свободу.

"Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю", — сказав Байден.

Він також додав, що військова підтримка США не обмежується лише наданням зброї, адже американські військові також проводять вишкіл українських колег, навчаючи їх використовувати передові системи озброєння, такі як HIMARS, Patriot та танки Abrams.

Байден нагадав, що попереджав російського президента Володимира Путіна про наслідки його агресивної політики.

"Путін був впевнений, що НАТО розпадеться "відразу після того, як я склав присягу". Я сказав йому в Швейцарії: "Ви хочете "фінляндизації" України. Ви отримаєте "НАТОізацію" Європи", — додав Байден.

Раніше Байден засудив намір прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана арештувати прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських лідерів.

Також повідомлялось, що американський лідер не поїде на український саміт миру у Швейцарію

Джо Байден
володимир путін
фінансова допомога
Україна
війна в Україні

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