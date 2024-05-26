Байден заявил, что США никогда не покинут Украину в борьбе против "жестокого тирана" Путина

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Фото: REUTERS/Лия Миллис

Президент США Джо Байден сделал новое заявление по ситуации в Украине, в котором охарактеризовал главу Кремля Владимира Путина как "жестокого тирана". Байден подтвердил, что США твердо поддерживают Украину в ее борьбе с агрессором и будут продолжать оказывать всестороннюю помощь.

Об этом Байден заявил во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

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США продолжают поддерживать Украину

"Нет американских солдат, которые бы воевали в Украине. И я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять рядом с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем. покинуть Украину и мы ее не покинем", — заявил Байден.

Американский президент подчеркнул, что солдаты США поддерживают отважных украинцев в их борьбе за свободу.

"Наши солдаты круглосуточно работают над обеспечением перемещения боеприпасов и техники по суше, морю и воздуху ", — сказал Байден.

Он также добавил, что военная поддержка США не ограничивается только предоставлением оружия, ведь американские военные также проводят обучение украинских коллег, обучая их использовать передовые системы вооружения, такие как HIMARS, Patriot и танки Abrams.

Байден напомнил, что предупреждал российского президента Владимира Путина о последствиях его агрессивной политики.

"Путин был уверен, что НАТО распадется "сразу после того, как я принял присягу". Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию "Европы ", — добавил Байден.

Ранее Байден осудил намерение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана арестовать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и других израильских лидеров.

Также сообщалось, что американский лидер не поедет на украинский саммит мира в Швейцарию.