Зеленський заявив, що буде, якщо Байден не приїде на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський розповів журналістам про майбутній Саміт миру. Глава держави зазначив, що якщо американський лідер Байден не приїде на зустріч, то російський диктатор Володимир Путін аплодуватиме стоячи.

Про це Зеленський розповів під час брифінгу, повідомили Новини.LIVE у вівторок, 28 травня.

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"Я би дуже хотів, щоб особисто був присутнім президент Байбедн і я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми не знаємо на якому рівні", — заявив Зеленський.

Також він підкреслив, що Саміт миру підтримує весь світ і всі керівники світових держав будуть звертати увагу на Америку та на присутність її лідера під час саміту.

Також Зеленський зазначив, що якщо президент США Джо Байден не прибуде на Саміт миру, то очільник Кремля Путін аплодуватиме такому рішенню стоячи.

Нагадаємо, у червні у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру, основною темою є війна Росії проти України.

Раніше ряд ЗМІ повідомляли, що американський президент Джо Байден не поїде на Саміт миру у Швейцарію.

Нардеп Олександр Мережко вважає, що не варто поки що запрошувати Росію на Саміт миру, спочатку необхідно провести перший у Швейцарії.

Після потужних обстрілів Харкова Зеленський звернувся до світових лідерів та закликав взяти участь у Саміті миру.