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Путин будет аплодировать — Зеленский объяснил важность присутствия Байдена на Саммите мира

28 мая 2024 14:55
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Зеленский заявил, что будет, если Байден не приедет на Саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам о предстоящем Саммите мира. Глава государства отметил, что если американский лидер Байден не приедет на встречу, то российский диктатор Владимир Путин будет рукоплескать стоя.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге, сообщили Новини.LIVE во вторник, 28 мая.

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"Я бы очень хотел, чтобы лично присутствовал президент Байбедн, и я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы не знаем на каком уровне", — заявил Зеленский.

Также он подчеркнул, что Саммит мира поддерживает весь мир и все руководители мировых государств будут обращать внимание на Америку и на присутствие ее лидера на саммите.

Также Зеленский отметил, что если президент США Джо Байден не прибудет на Саммит мира, то глава Кремля Путин будет аплодировать такому решению стоя.

Напомним, в июне в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира, основная тема — война России против Украины.

Ранее ряд СМИ сообщал, что американский президент Джо Байден не поедет на Саммит мира в Швейцарию.

Нардеп Александр Мережко считает, что не стоит пока приглашать Россию на Саммит мира, сначала необходимо провести первый в Швейцарии.

После мощных обстрелов Харькова Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал принять участие в Саммите мира.

Владимир Зеленский
Джо Байден
США
владимир путин
Украина
Европа
саммит
война в Украине
Россия

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