Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В ОП розповіли подробиці про Саміт миру у Швейцарії arrow

В ОП розповіли подробиці про Саміт миру у Швейцарії

24 травня 2024 22:44
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Саміт миру у Швейцарії: в ОП розповіли подробиці
Дар'я Зарівна. Фото: скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україна відправила більше ста запрошень для участі у Саміті миру, що пройде 15-16 червня у Швейцарії. Скільки саме із них буде присутніми на саміті — наразі ще невідомо. Але загалом динаміка є досить позитивною.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала Дар’я Зарівна, помічниця із комунікацій голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Читайте також:

"Поки не можу вам сказати фінальну кількість країн, але на останній зустрічі радників з нацбезпеки у Давосі було 86 країн і міжнародних організацій. Тому, звичайно, нам би хотілося, щоб було не менше цієї цифри", — зазначила Зарівна. 

Вона нагадала, що Президент України Володимир Зеленський здійснює ряд дзвінків лідерам країн. Певна кількість вже підтвердили присутність на саміті публічно, але є й такі, які підтвердили її непублічно. 

"Про них ми говорити поки не будемо. І на жаль, не можу дати вам точну цифру присутніх країн, але динаміка точно дуже позитивна. Я нею задоволена", — уточнила Зарівна. 

За її словами, наразі триває активна підготовка до проведення Саміту миру, а це постійні щоденні дзвінки, виїзди на локацію представників команди України, постійний обмін думками, активна робота над контентом та продуктом саміту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. Глава держави висловив важливість залучення широкого кола держав до першого Глобального саміту миру з метою відновлення справедливого миру на принципах, визначених у Статуті ООН.
 

Володимир Зеленський
Офіс президента
Швейцарія
саміт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця