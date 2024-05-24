Саміт миру у Швейцарії: в ОП розповіли подробиці

Дар'я Зарівна. Фото: скриншот

Україна відправила більше ста запрошень для участі у Саміті миру, що пройде 15-16 червня у Швейцарії. Скільки саме із них буде присутніми на саміті — наразі ще невідомо. Але загалом динаміка є досить позитивною.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала Дар’я Зарівна, помічниця із комунікацій голови Офісу президента Андрія Єрмака.

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"Поки не можу вам сказати фінальну кількість країн, але на останній зустрічі радників з нацбезпеки у Давосі було 86 країн і міжнародних організацій. Тому, звичайно, нам би хотілося, щоб було не менше цієї цифри", — зазначила Зарівна.

Вона нагадала, що Президент України Володимир Зеленський здійснює ряд дзвінків лідерам країн. Певна кількість вже підтвердили присутність на саміті публічно, але є й такі, які підтвердили її непублічно.

"Про них ми говорити поки не будемо. І на жаль, не можу дати вам точну цифру присутніх країн, але динаміка точно дуже позитивна. Я нею задоволена", — уточнила Зарівна.

За її словами, наразі триває активна підготовка до проведення Саміту миру, а це постійні щоденні дзвінки, виїзди на локацію представників команди України, постійний обмін думками, активна робота над контентом та продуктом саміту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. Глава держави висловив важливість залучення широкого кола держав до першого Глобального саміту миру з метою відновлення справедливого миру на принципах, визначених у Статуті ООН.

