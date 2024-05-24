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В ОП рассказали подробности о Саммите мира в Швейцарии

24 мая 2024 22:44
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Саммит мира в Швейцарии: в ОП рассказали подробности
Дарья Заривная. Фото: скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украина отправила более ста приглашений для участия в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Сколько именно из них будет присутствовать на саммите — пока неизвестно. Но в целом динамика достаточно положительная.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала Дарья Заривная, помощница по коммуникациям главы Офиса президента Андрея Ермака.

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"Пока не могу вам сказать финальное количество стран, но на последней встрече советников по нацбезопасности в Давосе было 86 стран и международных организаций. Поэтому, конечно, нам бы хотелось, чтобы было не меньше этой цифры", — отметила Заривная.

Она напомнила, что Президент Украины Владимир Зеленский совершает ряд звонков лидерам стран. Определенное количество из них уже подтвердили присутствие на саммите публично, но есть и те, кто подтвердили его непублично.

"О них мы говорить пока не будем. И, к сожалению, не могу дать вам точную цифру присутствующих стран, но динамика точно очень положительная. Я ею довольна", — уточнила Заривная.

По ее словам, сейчас идет активная подготовка к проведению Саммита мира, а это постоянные ежедневные звонки, выезды на локацию представителей команды Украины, постоянный обмен мнениями, активная работа над контентом и продуктом саммита.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии. Глава государства выразил важность привлечения широкого круга государств к первому Глобальному саммиту мира с целью восстановления справедливого мира на принципах, определенных в Уставе ООН.

Владимир Зеленский
Офис президента
Швейцария
саммит

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