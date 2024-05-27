РФ може взяти участь у Саміті миру у Саудівській Аравії

Верховна Рада. Фото: FB/Верховна Рада

Європейським політикам не варто поспішати з проведенням нового Саміту миру, особливо за участю Росії. Насамперед слід плідно провести Глобальний саміт миру в Швейцарії, подивитися, які будуть результати цього саміту, а вже потім вирішувати питання щодо доцільності проведення нового саміту за участі Росії.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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У понеділок, 27 травня, інформаційна агенція Bloomberg із посиланням на джерела повідомила, що в ЄС розглядають можливі рішення щодо участі Росії у мирній конференції в Саудівській Аравії вже восени.

Політик нагадав, що метою Саміту миру у Швейцарії, який пройде 15-16 червня, є імплементація Формули миру президента Зеленського. А також вироблення на основі цієї Формули консолідованої позиції держав-учасниць Саміту. Саме це і визначатиме подальший план і послідовність дій.

"Окрім того, проведення будь-якого саміту щодо України без її згоди є неможливим", — уточнив Мережко.

Олександр Мережко. Фото: Новини.LIVE

За його словами, очікується, що на саміті в Швейцарії світовою спільнотою, включно з країнами Глобального Півдня, буде чітко сформульовано, що конкретно вимагається від Росії, щоб відновити міжнародний правопорядок.

"Зокрема, йдеться про беззастережне припинення російської агресії і виведення російських військ з усієї території України. Тільки такі кроки відповідають Статуту ООН і міжнародному праву", — додав Мережко.

Саміт миру без чи за участі РФ

На уточнення журналістки видання, чи загалом розглядається опція про те, що вже на наступному Саміті миру може бути присутня і РФ, якій висунуть фінальне комюніке першого Саміту, Мережко послався на цитату голови ОП Андрія Єрмака.

У лютому цього року Єрмак сказав, що не виключає, що у другому Глобальному саміті миру може взяти участь Росія, якщо її представники на той час виступатимуть за справедливий мир в Україні.

"Тобто йдеться про те, що в Росії можуть відбутися внутрішні зміни, і тоді вже новий лідер замість Путіна може зайняти більш конструктивну позицію щодо припинення російської агресії. Теоретично цього не можна виключати. Хто знає, може, російська еліта нарешті усвідомить, що переважна більшість країн світу проти російської агресії, і це спонукає її усунути Путіна і шукати якийсь вихід", — підсумував Мережко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що України виносить на Саміт миру три пункти. Йдеться про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полонених за принципов "всіх на всіх".

Перший Саміт миру пройде у Швейцарії 15-16 червня. До участі запрошені понад 100 країн. Представників РФ не запрошували.