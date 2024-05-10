Зеленський подякував керівництву ПЦУ та УГКЦ за підтримку українців на фронті та в тилу

Зустріч президента з єпископатом ПЦУ та УГКЦ. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Великоднього тижня зустрівся з представниками єпископату Православної церкви України й Української греко-католицької церкви. Глава держави привітав усіх із Великоднем і подякував за молитви й конкретні справи для підтримки українців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у п'ятницю, 10 травня.

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Володимир Зеленський та представники ПЦУ та УГКЦ обговорили роль релігійних лідерів у досягненні справедливого миру для України.

"Головне — підтримка всіх наших людей, зміцнення наших воїнів та наближення української перемоги над злом російського вторгнення", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній підкреслив, що перемогти окупанта можна тільки в єдності, коли кожен працює на своєму місці і робить внесок у спільну справу.

"Ми хочемо, щоб в Україні запанував справедливий мир, але це можливо тільки тоді, коли ми здолаємо ворога. Ми, як церкви, не тільки молимося. Наш священний обовʼязок — це справді молитися, духовно підтримувати. Але ми займаємося ще й соціальним служінням", — додав митрополит.

Глава УГКЦ Святослав зауважив, що церкви з 2014 року, ще до ухвалення закону про капеланство, підтримують військових. І наголосив, що українська церква історично нищилася там, де російські колонізатори захоплювали наші землі.

"Сьогодні на окупованих територіях офіційно ліквідована УГКЦ, наші священники ув’язнені, відбуваються страшні переслідування, набагато гірші за сталінські часи, бо інструменти контролю над людьми зараз значно ефективніші", — підкреслив глава церкви.

Під час зустрічі також обговорили особливості просування Української формули миру серед представників релігійної спільноти, розширення роботи капеланів у Силах оборони та інформаційну і просвітницьку роботу церкви для боротьби з наративами, які просуває російська пропаганда.

Нагадаємо, у неділю, 5 травня, православні українці святкували Воскресіння Христове. Новини.LIVE писали про те, як тисячі одеситів принесли до храму для освячення паски, крашанки та домашні мʼясні вироби.

Також ми повідомляли про те, що в російському Омську правоохоронці затримали 57-річного священника УГКЦ. Причиною стало те, що він нібито повісив у трапезній ікони із зображенням Степана Бандери та інших українських націоналістів.

Раніше глава УГКЦ Святослав Шевчук відреагував на слова Папи Римського Франциска про "білий прапор". Він наголосив, що в Україні ніхто не допускає навіть думки про те, щоб здатися.