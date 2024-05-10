Зеленский поблагодарил руководство ПЦУ и УГКЦ за поддержку украинцев на фронте и в тылу

Встреча президента с епископатом ПЦУ и УГКЦ. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Пасхальной недели встретился с представителями епископата Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Глава государства поздравил всех с Пасхой и поблагодарил за молитвы и конкретные дела для поддержки украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в пятницу, 10 мая.

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Владимир Зеленский и представители ПЦУ и УГКЦ обсудили роль религиозных лидеров в достижении справедливого мира для Украины.

"Главное — поддержка всех наших людей, укрепление наших воинов и приближение украинской победы над злом российского вторжения", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Предстоятель ПЦУ Эпифаний подчеркнул, что победить оккупанта можно только в единстве, когда каждый работает на своем месте и вносит вклад в общее дело.

"Мы хотим, чтобы в Украине воцарился справедливый мир, но это возможно только тогда, когда мы преодолеем врага. Мы, как церкви, не только молимся. Наша священная обязанность — это действительно молиться, духовно поддерживать. Но мы занимаемся еще и социальным служением", — добавил митрополит.

Глава УГКЦ Святослав отметил, что церкви с 2014 года, еще до принятия закона о капелланстве, поддерживают военных. И подчеркнул, что украинская церковь исторически уничтожалась там, где русские колонизаторы захватывали наши земли.

"Сегодня на оккупированных территориях официально ликвидирована УГКЦ, наши священники заключены, происходят страшные преследования, гораздо хуже сталинских времен, потому что инструменты контроля над людьми сейчас значительно эффективнее", — подчеркнул глава церкви.

В ходе встречи также обсудили особенности продвижения Украинской формулы мира среди представителей религиозного сообщества, расширение работы капелланов в Силах обороны и информационную и просветительскую работу церкви по борьбе с нарративами, продвигаемыми российской пропагандой.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, православные украинцы праздновали Воскресение Христовое. Новини.LIVE писали о том, как тысячи одесситов принесли в храм для освящения пасхи, пасхальные яйца и домашние мясные изделия.

Также мы сообщали о том, что в российском Омске правоохранители задержали 57-летнего священника УГКЦ. Причиной послужило то, что он якобы повесил у трапезной иконы с изображением Степана Бандеры и других украинских националистов.

Ранее глава УГКЦ Святослав Шевчук отреагировал на слова Папы Римского Франциска о "белом флаге". Он подчеркнул, что в Украине никто не допускает даже мнения о том, чтобы сдаться.