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У РФ затримали священника УГКЦ за ікону з Бандерою та Шухевичом

24 квітня 2024 08:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У РФ затримали священника УГКЦ за ікону з Бандерою та Шухевичом
Представники греко-католицької спільноти в Омську. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У російському Омську правоохоронці затримали 57-річного священника Української грекокатолицької церкви. Причиною стало те, що він нібито повісив у трапезній ікони із зображенням Степана Бандери та інших націоналістів.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Зазначається, що йдеться про Ігоря Максимова.  Подібна ситуація сталася ще рік тому. Тоді відвідувачі помітили у храмі ікони із нібито зображенням "Степана Бандери, Богдана Шухевича та інших українських націоналістів" та поскаржилися поліції. 

Представник духовенства відбувся профілактичною бесідою, самі ж ікони вилучили. 

Вже днями проти представника духовенства порушили кримінальну справу "за реабілітацію нацизму". Затриманому загрожує три роки колонії. 

Повідомляється, що під час обшуків у представників УГКЦ знайшли українські молитовники, книги з історії УПА та іншу заборонену літературу.

У РФ затримали священника
Вилучений молитовник. Фото: росЗМІ
Ікона з храму Омська
Ікона з храму. Фото: росЗМІ
Вилучена література
Вилучена література. Фото: росЗМІ
Священник з Омська
Священник. Фото: росЗМІ
Затримання священника з Омська
Скриншот

Нагадаємо, днями на Хмельниччині затримали священника, який вихваляв Путіна.

Додамо, СБУ повідомила про підозру одному із очільників української православної церкви московського патріархату. Він закликав помолитися за росіян у війні проти України.

війна
росіяни
священики
Кримінал
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