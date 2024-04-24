У РФ затримали священника УГКЦ за ікону з Бандерою та Шухевичом

Представники греко-католицької спільноти в Омську. Фото ілюстративне: росЗМІ

У російському Омську правоохоронці затримали 57-річного священника Української грекокатолицької церкви. Причиною стало те, що він нібито повісив у трапезній ікони із зображенням Степана Бандери та інших націоналістів.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

У РФ затримали священника

Зазначається, що йдеться про Ігоря Максимова. Подібна ситуація сталася ще рік тому. Тоді відвідувачі помітили у храмі ікони із нібито зображенням "Степана Бандери, Богдана Шухевича та інших українських націоналістів" та поскаржилися поліції.

Представник духовенства відбувся профілактичною бесідою, самі ж ікони вилучили.

Вже днями проти представника духовенства порушили кримінальну справу "за реабілітацію нацизму". Затриманому загрожує три роки колонії.

Повідомляється, що під час обшуків у представників УГКЦ знайшли українські молитовники, книги з історії УПА та іншу заборонену літературу.

Вилучений молитовник. Фото: росЗМІ

Ікона з храму. Фото: росЗМІ

Вилучена література. Фото: росЗМІ

Священник. Фото: росЗМІ

Скриншот

Нагадаємо, днями на Хмельниччині затримали священника, який вихваляв Путіна.

Додамо, СБУ повідомила про підозру одному із очільників української православної церкви московського патріархату. Він закликав помолитися за росіян у війні проти України.