У РФ затримали священника УГКЦ за ікону з Бандерою та Шухевичом
У російському Омську правоохоронці затримали 57-річного священника Української грекокатолицької церкви. Причиною стало те, що він нібито повісив у трапезній ікони із зображенням Степана Бандери та інших націоналістів.
Про це повідомляють росЗМІ.
У РФ затримали священника
Зазначається, що йдеться про Ігоря Максимова. Подібна ситуація сталася ще рік тому. Тоді відвідувачі помітили у храмі ікони із нібито зображенням "Степана Бандери, Богдана Шухевича та інших українських націоналістів" та поскаржилися поліції.
Представник духовенства відбувся профілактичною бесідою, самі ж ікони вилучили.
Вже днями проти представника духовенства порушили кримінальну справу "за реабілітацію нацизму". Затриманому загрожує три роки колонії.
Повідомляється, що під час обшуків у представників УГКЦ знайшли українські молитовники, книги з історії УПА та іншу заборонену літературу.
Нагадаємо, днями на Хмельниччині затримали священника, який вихваляв Путіна.
Додамо, СБУ повідомила про підозру одному із очільників української православної церкви московського патріархату. Він закликав помолитися за росіян у війні проти України.
Читайте Новини.LIVE!