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На Хмельниччині затримали священника, який вихваляв Путіна

22 квітня 2024 16:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Хмельниччині затримали священника, який вихваляв Путіна
Працівники СБУ та затриманий клірик. Фото: пресслужба СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Шепетівці Хмельницької області працівники Служби безпеки України викрили священника Української православної церкви Московського патріархату. Настоятель місцевого храму вихваляв перед вірянами президента Росії Володимира Путіна та поширював наративи РПЦ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 22 квітня.

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За інформацією силовиків, з початком повномасштабного вторгнення Росії, священник проводив літургії, під час яких вихваляв російського президента, та звинувачував українську владу в розв'язуванні війни.

Також протоієрей поширював на власній сторінці соцмережі "ВКонтакті" наративи РПЦ про війну в Україні та внутрішньоукраїнські міжконфесійні відносини.

Священник називав війну "громадянським конфліктом" та розпалював ворожнечу серед інших релігійних громад, намагаючись розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

СБУ упц мп
Скриншот повідомлення СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ затримала росіянина, який полював на протиповітряну оборону в столичному регіоні, розвідуючи місцеперебування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів.

Також силовикам вдалося  розкрити та затримати зрадника, який збирав розвіддані про місцеперебування ЗСУ на Миколаївщині для ФСБ.

СБУ
церква
Україна
Хмельницька область
УПЦ МП

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