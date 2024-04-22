В Хмельницкой области задержали священника, который восхвалял Путина
В Шепетовке Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Настоятель местного храма восхвалял перед верующими президента России Владимира Путина и распространял нарративы РПЦ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 22 апреля.
СБУ разоблачила священника УПЦ МП
По информации силовиков, с началом полномасштабного вторжения России, священник совершал литургии, во время которых восхвалял российского президента, и обвинял украинские власти в развязывании войны.
Также протоиерей распространял на своей странице соцсети "ВКонтакте" нарративы РПЦ о войне в Украине и внутриукраинские межконфессиональные отношения.
Священник называл войну "гражданским конфликтом" и разжигал рознь среди других религиозных общин, пытаясь расшатать общественно-политическую обстановку в регионе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее СБУ задержала россиянина, охотившегося на противовоздушную оборону в столичном регионе, разведывая местонахождение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов.
Также силовикам удалось раскрыть и задержать предателя, собиравшего разведданные о местонахождении ВСУ в Николаевской области для ФСБ.
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