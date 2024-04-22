В Хмельницкой области задержали священника, который восхвалял Путина

Сотрудники СБУ и задержанный клирик. Фото: пресс-служба СБУ

В Шепетовке Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Настоятель местного храма восхвалял перед верующими президента России Владимира Путина и распространял нарративы РПЦ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 22 апреля.

Читайте также:

СБУ разоблачила священника УПЦ МП

По информации силовиков, с началом полномасштабного вторжения России, священник совершал литургии, во время которых восхвалял российского президента, и обвинял украинские власти в развязывании войны.

Также протоиерей распространял на своей странице соцсети "ВКонтакте" нарративы РПЦ о войне в Украине и внутриукраинские межконфессиональные отношения.

Священник называл войну "гражданским конфликтом" и разжигал рознь среди других религиозных общин, пытаясь расшатать общественно-политическую обстановку в регионе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, ранее СБУ задержала россиянина, охотившегося на противовоздушную оборону в столичном регионе, разведывая местонахождение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов.

Также силовикам удалось раскрыть и задержать предателя, собиравшего разведданные о местонахождении ВСУ в Николаевской области для ФСБ.