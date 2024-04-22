Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Хмельницкой области задержали священника, который восхвалял Путина arrow

В Хмельницкой области задержали священника, который восхвалял Путина

22 апреля 2024 16:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Хмельницкой области задержали священника, который восхвалял Путина
Сотрудники СБУ и задержанный клирик. Фото: пресс-служба СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Шепетовке Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Настоятель местного храма восхвалял перед верующими президента России Владимира Путина и распространял нарративы РПЦ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 22 апреля.

Читайте также:

СБУ разоблачила священника УПЦ МП

По информации силовиков, с началом полномасштабного вторжения России, священник совершал литургии, во время которых восхвалял российского президента, и обвинял украинские власти в развязывании войны.

Также протоиерей распространял на своей странице соцсети "ВКонтакте" нарративы РПЦ о войне в Украине и внутриукраинские межконфессиональные отношения.

Священник называл войну "гражданским конфликтом" и разжигал рознь среди других религиозных общин, пытаясь расшатать общественно-политическую обстановку в регионе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

СБУ упц мп
Скриншот сообщения СБУ

Напомним, ранее СБУ задержала россиянина, охотившегося на противовоздушную оборону в столичном регионе, разведывая местонахождение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов.

Также силовикам удалось раскрыть и задержать предателя, собиравшего разведданные о местонахождении ВСУ в Николаевской области для ФСБ.

СБУ
церковь
Украина
Хмельницкая область
УПЦ МП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри