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СБУ затримала росіянина, який полював на українську ППО в столичному регіоні

22 квітня 2024 14:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ затримала росіянина, який полював на українську ППО в столичному регіоні
Співробітники СБУ та затриманий росіянин. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала росіянина, який полював на протиповітряну оборону в столичному регіоні. Серед основних цілей ворога були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси.

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України в Telegram у понеділок, 22 квітня.

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Противник повинен був знайти озброєння та скоригувати по ньому російський вогонь. Таке завдання фігурант отримав від російської воєнної розвідки, на яку почав працювати ще під час проживання у Мурманську до повномасштабної агресії.

Для виконання вказівки він прибув в Україну напередодні 24 лютого 2022 року під "легендою" продавця побутової та паливно-мастильної хімії.

Деякий час чоловік перебував у статусі "сплячого агента", щоб облаштуватись на новому місці та "розкрутити" власне бізнес-прикриття.

СБУ зазначає, що восени минулого року російська розвідка "розконсервувала" свого агента.

"Під виглядом комерційних поїздок він "курсував" по території Київської та Черкаської областей, де намагався виявити батареї та радіолокаційні станції ППО. У зоні особливої уваги були українські зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Patriot", — йдеться у повідомленні.

Для відстеження можливих позицій українських військ, росіянин використовував морський бінокль та монокль з високою роздільною здатністю. Також фігурант встановив у власному авто приховану відеокамеру.

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Обшук у росіянина. Фото: СБУ

Розвіддані у вигляді медіафайлів та геолокацій підрозділів ЗСУ агент мав передати своєму російському куратору для здійснення синхронних повітряних ударів по Україні.

Військова контррозвідка СБУ стала на заваді ворожим планам і своєчасно їх викрила. Після поетапного документування російського агента його було затримано у київській квартирі. 

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Обшук у росіянина. Фото: СБУ

Під час обшуку в чоловіка вилучили оптику, яку він використовував для відстежування позицій Сил оборони.

До того ж у ході документування фігуранта Служба безпеки встановила особу його "куратора" — кадрового співробітника головного управління Генштабу армії РФ.

Слідчі СБУ оголосили затриманому підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ розкрила і затримала зрадника, який збирав розвіддані про Сили оборони на Миколаївщині для ФСБ Росії. Чоловіку загрожує понад десять років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також у Харківській області викрили та знешкодили ворожу агентурну мережу, яка планувала передати ворогу технологічні розробки у сфері енергетики. Наразі усі учасники угруповання перебуває під вартою.

СБУ
війна
росіяни
Україна
окупанти
ППО

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