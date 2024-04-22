СБУ задержала россиянина, который охотился на украинскую ПВО в столичном регионе

Сотрудники СБУ и задержанный россиянин. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала россиянина, который охотился на противовоздушную оборону в столичном регионе. Среди основных целей врага были радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в понедельник, 22 апреля.

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Противник должен был найти вооружение и скорректировать по нему российский огонь. Такую задачу фигурант получил от российской военной разведки, на которую начал работать еще во время проживания в Мурманске до полномасштабной агрессии.

Для выполнения указания он прибыл в Украину накануне 24 февраля 2022 года под "легендой" продавца бытовой и горюче-смазочной химии.

Некоторое время мужчина находился в статусе "спящего агента", чтобы обустроиться на новом месте и "раскрутить" собственное бизнес-прикрытие.

СБУ отмечает, что осенью прошлого года российская разведка "расконсервировала" своего агента.

"Под видом коммерческих поездок он "курсировал" по территории Киевской и Черкасской областей, где пытался обнаружить батареи и радиолокационные станции ПВО. В зоне особого внимания были украинские зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Patriot", — говорится в сообщении.

Для отслеживания возможных позиций украинских войск россиянин использовал морской бинокль и монокль с высоким разрешением. Также фигурант установил в собственном авто скрытую видеокамеру.

Обыск у россиянина. Фото: СБУ

Разведданные в виде медиафайлов и геолокаций подразделений ВСУ агент должен был передать своему российскому куратору для осуществления синхронных воздушных ударов по Украине.

Военная контрразведка СБУ помешала вражеским планам и своевременно их разоблачила. После поэтапного документирования российский агент был задержан в киевской квартире.

Обыск у россиянина. Фото: СБУ

При обыске у мужчины изъяли оптику, которую он использовал для отслеживания позиций Сил обороны.

К тому же в ходе документирования фигуранта Служба безопасности установила личность его "куратора" — кадрового сотрудника главного управления Генштаба армии РФ.

Следователи СБУ объявили задержанному подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ раскрыла и задержала предателя, который собирал разведданные о Силах обороны в Николаевской области для ФСБ России. Мужчине грозит более десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Также в Харьковской области разоблачили и обезвредили вражескую агентурную сеть, планировавшую передать врагу технологические разработки в сфере энергетики. Все участники группировки находятся под стражей.