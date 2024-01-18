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Естонія депортує з країни митрополита російскої православної церкви — яка причина

18 січня 2024 19:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Естонія депортує з країни митрополита російскої православної церкви — яка причина
Голова православної церкви московського патріархату митрополит Євгеній. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Естонія вирішила не подовжувати посвідку на проживання очільнику православної церкви московського патріархату митрополиту Євгенію. Керівництво країни ухвалило рішення про виселення священника, тому що, на їх погляд, він становить загрозу для безпеки держави.

Про це повідомляє ERR.

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Священник Валерій Решетніков є громадянином Росії. Він звернувся до органів Естонії, щоб продовжити посвідку на проживання, однак отримав відмову. Рішення про виселення митрополита Євгенія ухвалив Департамент поліції та охорони кордону Естонії. Від так російський священник повинен покинути країну до 6 лютого 2024 року.

"Держава ухвалила рішення відмовити йому в подовженні посвідки на проживання, оскільки Решетніков у своїй публічній діяльності, зокрема в публічних виступах, підтримує дії агресора та не змінив свою лінію поведінки попри попередження, які йому робили раніше", — вказав керівник бюро охорони кордону Пизьяскої префектури Індрек Ару.

Раніше правоохоронці МВС Естонії неодноразово проводили бесіди з митрополитом. Вони закликали його припинити публічно виправдовувати воєнні злочини РФ на території України. Загалом в Естонії священник прожив чотири роки.

"Решетніков не змінив риторику, що не відповідає цінностям та не підходять для правового поля Естонії. Тому його визнали таким, що становить загрозу безпеці держави", — вказали у МВС.

Нагадаємо, російська пропаганда має на меті вплив на українських біженців за межами їхньої країни. Наприклад, з початку війни Російська православна церква відкрила спеціальні суботні школи для дітей з України.

Естонія
церква
священики
УПЦ МП

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