Эстония депортирует из страны митрополита российской православной церкви — какая причина
Эстония решила не продлевать вид на жительство главе православной церкви московского патриархата митрополиту Евгению. Руководство страны приняло решение о выселении священника, потому что, на их взгляд, он представляет угрозу для безопасности государства.
Об этом сообщает ERR.
Эстония не продлила вид на жительство российскому митрополиту
Священник Валерий Решетников является гражданином России. Он обратился в органы Эстонии, чтобы продлить вид на жительство, однако получил отказ. Решение о выселении митрополита Евгения принял Департамент полиции и охраны границы Эстонии. Российский священник должен покинуть страну до 6 февраля 2024 года.
"Государство приняло решение отказать ему в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в частности в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на предупреждения, которые ему делали ранее", — указал руководитель бюро охраны границы Пизьяской префектуры Индрек Ару.
Ранее милиционеры МВД Эстонии неоднократно проводили беседы с митрополитом. Они призвали его прекратить публично оправдывать военные преступления РФ на территории Украины. В общей сложности в Эстонии священник прожил четыре года.
"Решетников не изменил риторику, не отвечающую ценностям и не подходящих для правового поля Эстонии. Поэтому его признали представляющим угрозу безопасности государства", — указали в МВД.
Напомним, российская пропаганда преследует цель влияния на украинских беженцев за пределами их страны. К примеру, с начала войны Российская православная церковь открыла специальные субботние школы для детей из Украины.
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