Эстония депортирует из страны митрополита российской православной церкви — какая причина

Глава православной церкви московского патриархата митрополит Евгений. Фото: wikipedia

Эстония решила не продлевать вид на жительство главе православной церкви московского патриархата митрополиту Евгению. Руководство страны приняло решение о выселении священника, потому что, на их взгляд, он представляет угрозу для безопасности государства.

Об этом сообщает ERR.

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Священник Валерий Решетников является гражданином России. Он обратился в органы Эстонии, чтобы продлить вид на жительство, однако получил отказ. Решение о выселении митрополита Евгения принял Департамент полиции и охраны границы Эстонии. Российский священник должен покинуть страну до 6 февраля 2024 года.

"Государство приняло решение отказать ему в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в частности в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на предупреждения, которые ему делали ранее", — указал руководитель бюро охраны границы Пизьяской префектуры Индрек Ару.

Ранее милиционеры МВД Эстонии неоднократно проводили беседы с митрополитом. Они призвали его прекратить публично оправдывать военные преступления РФ на территории Украины. В общей сложности в Эстонии священник прожил четыре года.

"Решетников не изменил риторику, не отвечающую ценностям и не подходящих для правового поля Эстонии. Поэтому его признали представляющим угрозу безопасности государства", — указали в МВД.

Напомним, российская пропаганда преследует цель влияния на украинских беженцев за пределами их страны. К примеру, с начала войны Российская православная церковь открыла специальные субботние школы для детей из Украины.