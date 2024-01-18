Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Эстония депортирует из страны митрополита российской православной церкви — какая причина arrow

Эстония депортирует из страны митрополита российской православной церкви — какая причина

18 января 2024 19:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Эстония депортирует из страны митрополита российской православной церкви — какая причина
Глава православной церкви московского патриархата митрополит Евгений. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Эстония решила не продлевать вид на жительство главе православной церкви московского патриархата митрополиту Евгению. Руководство страны приняло решение о выселении священника, потому что, на их взгляд, он представляет угрозу для безопасности государства.

Об этом сообщает ERR.

Читайте также:

Эстония не продлила вид на жительство российскому митрополиту

Священник Валерий Решетников является гражданином России. Он обратился в органы Эстонии, чтобы продлить вид на жительство, однако получил отказ. Решение о выселении митрополита Евгения принял Департамент полиции и охраны границы Эстонии. Российский священник должен покинуть страну до 6 февраля 2024 года.

"Государство приняло решение отказать ему в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в частности в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на предупреждения, которые ему делали ранее", — указал руководитель бюро охраны границы Пизьяской префектуры Индрек Ару.

Ранее милиционеры МВД Эстонии неоднократно проводили беседы с митрополитом. Они призвали его прекратить публично оправдывать военные преступления РФ на территории Украины. В общей сложности в Эстонии священник прожил четыре года.

"Решетников не изменил риторику, не отвечающую ценностям и не подходящих для правового поля Эстонии. Поэтому его признали представляющим угрозу безопасности государства", — указали в МВД.

Напомним, российская пропаганда преследует цель влияния на украинских беженцев за пределами их страны. К примеру, с начала войны Российская православная церковь открыла специальные субботние школы для детей из Украины.

Эстония
церковь
священники
УПЦ МП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме