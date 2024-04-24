Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В РФ задержали священника УГКЦ за икону с Бандерой и Шухевичем arrow

В РФ задержали священника УГКЦ за икону с Бандерой и Шухевичем

24 апреля 2024 08:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В РФ задержали священника УГКЦ за икону с Бандерой и Шухевичем
Представители греко-католического общества в Омске. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Омске правоохранители задержали 57-летнего священника Украинской греко-католической церкви. Причиной послужило то, что он якобы повесил в трапезной иконы с изображением Степана Бандеры и других националистов.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В РФ задержали священника

Отмечается, что речь идет об Игоре Максимове. Подобная ситуация произошла еще годом ранее. Посетители заметили в храме иконы якобы с изображением "Степана Бандеры, Богдана Шухевича и других украинских националистов" и пожаловались полиции.

Представитель духовенства отделался профилактической беседой, сами же иконы изъяли.

Уже на днях против представителя духовенства возбудили уголовное дело "за реабилитацию нацизма". Задержанному грозит три года колонии.

Сообщается, что во время обысков у представителей УГКЦ обнаружили украинские молитвенники, книги по истории УПА и другую запрещенную литературу.

В РФ задержан священник
Изъятый молитвенник. Фото: росСМИ
Икона из храма Омска
Икона из храма. Фото: росСМИ
Изъятая литература
Изъятая литература. Фото: росСМИ
Священник с Омска
Священник. Фото: росСМИ
Задержание священника из Омска
Скриншот

Напомним, на днях в Хмельницкой области задержали священника, который восхвалял Путина.

Добавим, СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей украинской православной церкви московского патриархата. Он призвал помолиться за россиян в войне против Украины.

война
россияне
священники
Криминал
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри