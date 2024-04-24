В РФ задержали священника УГКЦ за икону с Бандерой и Шухевичем

Представители греко-католического общества в Омске. Фото иллюстративное: росСМИ

В Омске правоохранители задержали 57-летнего священника Украинской греко-католической церкви. Причиной послужило то, что он якобы повесил в трапезной иконы с изображением Степана Бандеры и других националистов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что речь идет об Игоре Максимове. Подобная ситуация произошла еще годом ранее. Посетители заметили в храме иконы якобы с изображением "Степана Бандеры, Богдана Шухевича и других украинских националистов" и пожаловались полиции.

Представитель духовенства отделался профилактической беседой, сами же иконы изъяли.

Уже на днях против представителя духовенства возбудили уголовное дело "за реабилитацию нацизма". Задержанному грозит три года колонии.

Сообщается, что во время обысков у представителей УГКЦ обнаружили украинские молитвенники, книги по истории УПА и другую запрещенную литературу.

Изъятый молитвенник. Фото: росСМИ

Икона из храма. Фото: росСМИ

Изъятая литература. Фото: росСМИ

Священник. Фото: росСМИ

Скриншот

Напомним, на днях в Хмельницкой области задержали священника, который восхвалял Путина.

Добавим, СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей украинской православной церкви московского патриархата. Он призвал помолиться за россиян в войне против Украины.