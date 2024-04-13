Один із очільників УПЦ МП закликав молитися за окупантів — СБУ повідомила про підозру

Працівники СБУ затримують підозрюваного церковника. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру одному із очільників української православної церкви московського патріархату. Він закликав помолитися за росіян у війні проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ в суботу, 13 квітня.

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Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Після повномасштабного вторгнення Росії протоієрей публічно закликав до співпраці з росіянами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та благополуччя" російських окупантів.

Російські документи підозрюваного. Фото: СБУ

Підозрюваний священнослужитель використовував власний Telegram-канал для поширення прокремлівських висловлювань.

За оперативними даними, священник курував розгалужену мережу церковних єпархій за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширювали російські пропагандистські наративи.

Таким чином церковник намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати Україну у світі. Експертизи СБУ підтвердили факти його підривної діяльності.

Під час проведення обшуків за його місцем проживання було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування РФ, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави-агресора. Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії МЗС РФ.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: про порушення рівноправності громадян, а також про виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно у Москві підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ, який зрадив Україну.

Також ми повідомляли, що на Київщині засудили колаборанта, який називав себе ченцем і "освячував" танки РФ.