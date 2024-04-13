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Один из глав УПЦ МП призвал молиться за оккупантов — СБУ сообщила о подозрении

13 апреля 2024 14:51
- Анна Полисученко
Один из глав УПЦ МП призвал молиться за оккупантов — СБУ сообщила о подозрении
Сотрудники СБУ задерживают подозреваемого церковнослужителя Фото: СБУ
- Анна Полисученко

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей украинской православной церкви московского патриархата. Он призывал помолиться за россиян в войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в субботу, 13 апреля.

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Клирик оправдывал российскую войну против Украины и разжигал религиозную ненависть.

После полномасштабного вторжения России протоиерей публично призвал к сотрудничеству с россиянами совместно "помолиться за здоровье и благополучие" российских оккупантов.

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Российские документы подозреваемого. Фото: СБУ

Подозреваемый священнослужитель использовал собственный Telegram-канал для распространения прокремлевских высказываний.

По оперативным данным, священник курировал разветвленную сеть церковных епархий за границей. Эти учреждения под прикрытием духовной опеки над украинскими переселенцами распространяли российские пропагандистские высказывания.

Таким образом, церковнослужитель пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом и дискредитировать Украину в мире. Экспертизы СБУ подтвердили факты его подрывной деятельности.

При проведении обысков по его месту жительства было найдено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования РФ, что свидетельствует о возможном наличии у него гражданства государства-агрессора. Также найдены документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии МИД РФ.

На основании собранных доказательств сообщается о подозрении клирику по двум статьям Уголовного кодекса Украины: о нарушении равноправия граждан, а также об оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно в Москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ, предавшего Украину.

Также мы сообщали, что в Киевской области осудили коллаборанта, который называл себя монахом и "освящал" танки РФ.

СБУ
церковь
Украина
Коллаборант
УПЦ МП

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