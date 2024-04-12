В Москві підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ, який зрадив Україну

Вибух автомобіля в Москві. Фото: росЗМІ

У Москві підірвали автомобіль колишнього співробітника Служби безпеки України Василя Прозорова. Машина вибухнула, коли зрадник спробував її завести.

Про це повідомили російські ЗМІ у п'ятницю, 12 квітня.

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Підірвали колишнього співробітника СБУ

У Москві підірвали машину колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова, який зрадив Україну.

Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado вибухнув на півночі Москви. Машиною володів колишній співробітник Служби безпеки України (СБУ) Василь Прозоров. Він отримав поранення.

Вибух стався після того, як зрадник завів двигун. Чоловіка госпіталізували з травмами ніг.

Слідчі розглядають дві версії: вибух саморобної бомби або прорив підземної газової труби.

У дворі, де вибухнув автомобіль, велися газові роботи. При цьому в "Мосгазі" заявили, що система газопостачання в цьому місці справно працює.

Що відомо про колаборанта

Василь Прозоров у березні 2019 року дав у Москві пресконференцію, на якій розповів, що з квітня 2014 року аж до своєї відставки у 2018 році "з ідеологічних мотивів" співпрацював із Росією. За його словами, він працював в антитерористичному центрі СБУ, який нібито фактично керував АТО на Донбасі.

У СБУ стверджували, що звільнили Прозорова за пияцтво і "дискредитацію звання офіцера". Спецслужба назвала Прозорова зрадником.

Раніше ми повідомляли, що в Москві виявлені великі запаси вибухівних речовин в завезених іконах. За інформацією, отриманою з різних джерел, було виявлено 27 саморобних вибухових пристроїв, 70 кілограмів вибухівної речовини підвищеної потужності та 91 електродетонатор.

Нагадаємо, що невідомі безпілотники у вівторок, 2 квітня, атакували в російському Татарстані завод дронів, де виготовляли "шахеди". Після удару на підприємстві одразу спалахнула масштабна пожежа.