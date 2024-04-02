У мережі показали відео моменту атаки велетенського безпілотника на завод дронів в Росії

Момент атаки БпЛА на завод дронів в Росії. Фото: скриншот з відео

Невідомі безпілотники у вівторок, 2 квітня, атакували в російському Татарстані завод дронів, де виготовляли "шахеди". Після удару на підприємстві одразу спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ та публікують відео з моменту атаки.

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Оновлено 09:09. Російські ЗМІ не можуть визначитися із "версіями" про походження безпілотників. Пропагандисти заявили, що прилетів безпілотник UJ-22 Airborne — український ударний комплекс від "Ukrjet".

На відео видно, як невідомий велетенський безпілотник атакує завод, де виробляють "шахеди", якими росіяни щодня обстрілюють українські міста.

Крім того, сьогодні пролунав вибух та трапилася пожежа ще й на нафтопереробному заводі в особливій економічній зоні Єлабуга, що в Татарстані. Генеральний директор ОЕЗ "Єлабуга" Тимур Шагівалєєв заявив, що станом на разі відомо про шістьох постраждалих.

Росія традиційно звинуватила у всьому Україну та заявила, що "дрони, які були оснащені обладнанням країн НАТО атакували гуртожитки".

"Сьогодні о 05:45 ранку було завдано удару по гуртожитку "Єлабуги" двома безпілотниками. Дійсно, вони атакують торгові центри в Москві, вони атакують житлові квартали в Бєлгороді, вони атакують гуртожитки в "Єлабузі". Саме проти таких людей ми і проводимо спеціальну військову операцію", — цинічно висловився Шагівалєєв.

Нагадаємо, 1 квітня поблизу Москви сталася пожежа на підприємстві. Відомо, що займання відбулося на "Електроізоліті", що за 70 км від російської столиці.

Декількома годинами раніше палав вже машинобудівний завод в Єкатеринбурзі. Попередньо площа пожежі — близько 800 квадратних метрів.