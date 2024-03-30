У Москві сталася пожежа в технічному університеті імені Баумана
30 березня 2024 12:32
Пожежа у Москві. Фото: скриншот з відео
У Москві сталася пожежа у технічному університеті імені Баумана. Загоряння зафіксували на четвертому поверсі адміністративного корпусу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у суботу, 30 березня.
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Наразі невідомо, яка площа загоряння. На місці події працюють пожежники.
На відео видно, що вогонь охопив дах.
Нагадаємо, 27 березня у російському місті Бєлгород знову відбулася серія вибухів, після чого на вулицях почали горіти автомобілі.
Також 25 березня у Ростовській області було чути "до десяти вибухів". Очевидці скаржилися на безпілотники, яких нарахували "кілька десятків". Над Новочеркаською ДРЕС підіймався дим, була пожежа.
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