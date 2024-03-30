У Москві сталася пожежа в технічному університеті імені Баумана

Пожежа у Москві. Фото: скриншот з відео

У Москві сталася пожежа у технічному університеті імені Баумана. Загоряння зафіксували на четвертому поверсі адміністративного корпусу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у суботу, 30 березня.

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Наразі невідомо, яка площа загоряння. На місці події працюють пожежники.

На відео видно, що вогонь охопив дах.

Нагадаємо, 27 березня у російському місті Бєлгород знову відбулася серія вибухів, після чого на вулицях почали горіти автомобілі.

Також 25 березня у Ростовській області було чути "до десяти вибухів". Очевидці скаржилися на безпілотники, яких нарахували "кілька десятків". Над Новочеркаською ДРЕС підіймався дим, була пожежа.