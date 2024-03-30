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У Москві сталася пожежа в технічному університеті імені Баумана

30 березня 2024 12:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Москві сталася пожежа в технічному університеті імені Баумана
Пожежа у Москві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Москві сталася пожежа у технічному університеті імені Баумана. Загоряння зафіксували на четвертому поверсі адміністративного корпусу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у суботу, 30 березня.

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Наразі невідомо, яка площа загоряння. На місці події працюють пожежники.

На відео видно, що вогонь охопив дах.

Нагадаємо, 27 березня у російському місті Бєлгород знову відбулася серія вибухів, після чого на вулицях почали горіти автомобілі

Також 25 березня у Ростовській області було чути "до десяти вибухів". Очевидці скаржилися на безпілотники, яких нарахували "кілька десятків". Над Новочеркаською ДРЕС підіймався дим, була пожежа.

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Москва
Університет

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