В Москве произошел пожар в техническом университете имени Баумана
В Москве произошел пожар в техническом университете имени Баумана. Возгорание было зафиксировано на четвертом этаже административного корпуса.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы в субботу, 30 марта.
Пожар в московском университете
Пока неизвестно, какая площадь возгорания. На месте происшествия работают пожарные.
На видео видно, что огонь охватил крышу.
Напомним, 27 марта в российском городе Белгороде снова произошла серия взрывов, после чего на улицах начали гореть автомобили.
Также 25 марта в Ростовской области было слышно "до десяти взрывов". Очевидцы жаловались на беспилотники, которых насчитали "несколько десятков". Над Новочеркасской ГРЭС поднимался дым, был пожар.
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