Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Москве произошел пожар в техническом университете имени Баумана arrow

В Москве произошел пожар в техническом университете имени Баумана

30 марта 2024 12:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Москве произошел пожар в техническом университете имени Баумана
Пожар в Москве. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Москве произошел пожар в техническом университете имени Баумана. Возгорание было зафиксировано на четвертом этаже административного корпуса.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в субботу, 30 марта.

Читайте также:

Пожар в московском университете

Пока неизвестно, какая площадь возгорания. На месте происшествия работают пожарные.

На видео видно, что огонь охватил крышу.

Напомним, 27 марта в российском городе Белгороде снова произошла серия взрывов, после чего на улицах начали гореть автомобили.

Также 25 марта в Ростовской области было слышно "до десяти взрывов". Очевидцы жаловались на беспилотники, которых насчитали "несколько десятков". Над Новочеркасской ГРЭС поднимался дым, был пожар.

россия
пожар
россияне
Москва
Университет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК