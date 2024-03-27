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У російському Бєлгороді знову пролунали вибухи — що відомо

27 березня 2024 21:06
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У російському Бєлгороді знову лунали вибухи — що відомо
Палаючий автомобіль у Бєлгороді. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У російському місті Бєлгород знову відбулася серія вибухів, після чого на вулицях почали горіти автомобілі. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Згідно з повідомленням Telegram-каналу, вибухи спровокували кілька пожеж, які швидко поширилися, і в результаті загорілися автомобілі, припарковані на вулицях міста.

"У Бєлгороді після прильотів почалося кілька пожеж, на вулицях горять автомобілі. Про постраждалих не повідомляється", — йдеться у повідомленні російського Telegram-каналу. 

Нагадаємо, що вибухи у Бєлгородській області Росії вчергове пролунали ввечері у вівторок, 26 березня. Регіон опинився під обстрілом.

Також ми писали про те, що нещодавно російський пропагандист Володимир Соловйов жорстко розкритикував мешканців Бєлгорода за скарги на постійні обстріли міста. Місцеві жителі теж вирішили не мовчати й різко відреагували на слова посіпаки Кремля.

пожежа
обстріли
Бєлгородська область
автомобіль
Бєлгород

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