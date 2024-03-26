Соловйов назвав скарги бєлгородців на атаки "мерзенною істерикою" — мешканці відреагували

Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: скриншот

Російський пропагандист Володимир Соловйов жорстко розкритикував мешканців російського Бєлгорода, які скаржаться на постійні обстріли міста. Місцеві жителі теж вирішили не мовчати й різко відреагували на слова посіпаки Кремля.

Про це повідомляє The Insider у понеділок, 25 березня, з посиланням на російські ЗМІ.

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Соловйов заявив, що з'явилась "велика кількість різних тварин, що вдають із себе блогерів" та які говорили, що "федеральна влада забула Бєлгород". За його словами, це "мерзенна істерика", яку "тут же підхоплюють укронацистські ЗМІ".

Пропагандист порадив бєлгородцям "заткнутися" й згадав про свою поїздку на зустріч з міністром громадських комунікацій Бєлгородської області Оксаною Тарантовою та як у Бєлгороді будують укриття.

Як відреагували жителі Бєлгорода на слова Соловйова

Натомість бєлгородці обурилися й вилили масу хейту на сторінці "Соловйов LIVE" в російській соцмережі ВКонтакте. Росіяни закликали пропагандиста приїхати в область без бронежилета чи перевезти туди свою студію:

"Ваш цинізм, а інакше цього і не назвати, викликає огиду";

"Чи не хоче ваш Соловйов у Білгороді пожити?"

"Чому тоді в бронежилеті містом ходив?" і тому подібне пишуть мешканці Бєлгорода.

Коментарі бєлгородців на адресу Соловйова. Фото: скриншот

Коментарі бєлгородців на адресу Соловйова. Фото: скриншот

Коментарі бєлгородців на адресу Соловйова. Фото: скриншот

Що відомо про вибухи в Бєлгороді

Нагадаємо, що в російському Бєлгороді в суботу, 23 березня, лунали вибухи. Відомо про влучання в декілька об'єктів міста, зокрема в бізнес-центр.

Також ми писали, що у Бєлгороді 20 березня було чути вибухи. Виявили руйнування, міська влада повідомила про постраждалого.

Додамо, що вибухи в Бєлгороді лунали й 19 березня. За даними місцевої влади, були поранені.