Соловьев назвал жалобы белгородцев на атаки "мерзкой истерикой" — жители отреагировали

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев подверг жесткой критике жителей российского Белгорода, жалующихся на постоянные обстрелы города. Местные жители тоже решили не молчать и резко отреагировали на слова миньона Кремля.

Об этом сообщает The Insider в понедельник, 25 марта, со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Соловьев о реакции жителей Белгорода на атаки

Соловьев заявил, что появилось "большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами" и которые говорили, что "федеральная власть забыла Белгород". По его словам, это "мерзкая истерика", которую "здесь подхватывают укронацистские СМИ".

Пропагандист посоветовал белгородцам "заткнуться" и вспомнил свою поездку на встречу с министром общественных коммуникаций Белгородской области Оксаной Тарантовой и как в Белгороде строят укрытия.

Как отреагировали жители Белгорода на слова Соловьева

Белгородцы возмутились и вылили массу хейта на странице "Соловьев LIVE" в российской соцсети ВКонтакте. Россияне призвали пропагандиста приехать в область без бронежилета или перевезти туда свою студию:

"Ваш цинизм, а иначе этого и не назвать, вызывает отвращение";

"Не хочет ли ваш Соловьев в Белгороде пожить?"

"Почему тогда в бронежилете по городу ходил?" и тому подобное пишут жители Белгорода.

Комментарии белгородцев в адрес Соловьева. Фото: скриншот

Комментарии белгородцев в адрес Соловьева. Фото: скриншот

Комментарии белгородцев в адрес Соловьева. Фото: скриншот

Что известно о взрывах в Белгороде

Напомним, что в российском Белгороде в субботу, 23 марта, раздавались взрывы. Известно о попадании в несколько объектов города, в частности, в бизнес-центр.

Также мы писали, что в Белгороде 20 марта были слышны взрывы. Обнаружили разрушение, городские власти сообщили о пострадавшем.

Добавим, что взрывы в Белгороде раздавались и 19 марта. По данным местных властей, были раненые.