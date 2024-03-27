В российском Белгороде снова раздавались взрывы — что известно

Горящий автомобиль в Белгороде. Фото: росСМИ

В российском городе Белгороде снова произошла серия взрывов, после чего на улицах начали гореть автомобили. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Об этом сообщают росСМИ.

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Согласно сообщению Telegram-канала, взрывы спровоцировали несколько быстро распространившихся пожаров, и в результате загорелись автомобили, припаркованные на улицах города.

"В Белгороде по прилету началось несколько пожаров, на улицах горят автомобили. О пострадавших не сообщается", — говорится в сообщении российского Telegram-канала.

Напомним, что взрывы в Белгородской области России в очередной раз раздались вечером во вторник, 26 марта. Регион оказался под обстрелом.

Также мы писали о том, что недавно российский пропагандист Владимир Соловьев подверг жесткой критике жителей Белгорода за жалобы на постоянные обстрелы города. Местные жители тоже решили не молчать и резко отреагировали на слова приспешников Кремля.