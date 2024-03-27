Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В российском Белгороде снова раздались взрывы — что известно arrow

В российском Белгороде снова раздались взрывы — что известно

27 марта 2024 21:06
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В российском Белгороде снова раздавались взрывы — что известно
Горящий автомобиль в Белгороде. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В российском городе Белгороде снова произошла серия взрывов, после чего на улицах начали гореть автомобили. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Обстрелы Белгорода

Согласно сообщению Telegram-канала, взрывы спровоцировали несколько быстро распространившихся пожаров, и в результате загорелись автомобили, припаркованные на улицах города.

"В Белгороде по прилету началось несколько пожаров, на улицах горят автомобили. О пострадавших не сообщается", — говорится в сообщении российского Telegram-канала.

Напомним, что взрывы в Белгородской области России в очередной раз раздались вечером во вторник, 26 марта. Регион оказался под обстрелом.

Также мы писали о том, что недавно российский пропагандист Владимир Соловьев подверг жесткой критике жителей Белгорода за жалобы на постоянные обстрелы города. Местные жители тоже решили не молчать и резко отреагировали на слова приспешников Кремля.

пожар
обстрелы
Белгородская область
автомобиль
Бєлгород

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом