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До 10 вибухів та кілька десятків дронів — росЗМІ пишуть про удар по Новочеркаській ДРЕС

25 березня 2024 04:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
До 10 вибухів та кілька десятків дронів — росЗМІ пишуть про удар по Новочеркаській ДРЕС
Сильна пожежа вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російській Ростовській області було чути "до десяти вибухів" в ніч проти понеділка, 25 березня. Очевидці скаржилися на безпілотники, яких нарахували "кілька десятків". Наразі над Новочеркаською ДРЕС підіймається дим, розгоряється пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на Новочеркаській ДРЕС 25 березня

Над Новочеркаськом лунали вибухи. За інформацією ЗМІ, у бік Новочеркаської ДРЕС полетіли безпілотники, опісля чого в низки місцевих мешканців на кілька хвилин зникло світло. 

Після вибухів на ДРЕС зайнялася пожежа, очевидці помітили дим. На місце подій одразу виїхали швидкі та пожежні. Однак за офіційними даними, "жодних вибухів та пожеж на наземних об'єктах не зафіксовано".

Увага! 18+ На відео присутня ненормативна лексика!

Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталася пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також наразі тимчасово вимкнули два енергоблоки ДРЕС.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Это Ростов"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Это Ростов"

Нагадаємо, що в російському Бєлгороді 20 березня лунали вибухи. Виявили руйнування, міська влада повідомила про пораненого.

Також ми писали, що в російському місті Енгельс в ніч проти 20 березня пролунала серія вибухів — пабліки повідомляють про щонайменше чотири.

пожежа
вибух
електроенергія
безпілотники
Росія
світло

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