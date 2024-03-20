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Серія вибухів в російському Енгельсі — сбиття дронів чи атака аеродрому

20 березня 2024 07:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Серія вибухів в російському Енгельсі — сбиття дронів чи атака аеродрому
Аеродром в Енгельсі. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У ніч на 20 березня в російському місті Енгельс пролунала серія вибухів —пабліки повідомляють про щонайменше чотири. Місцева влада заявляє про нібито збиття безпілотників.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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За попередніми даними, влада стверджує, що в результаті пролунялих вибухів було збито безпілотники, і це нібито відбулося через роботу ППО.

"Почулося від 2 до 4 гучних звуків вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах". За попередніми даними, спрацювала система ППО. Жителі міста стверджують, що перед цим чули сирену. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає", — йдеться в повідомленні в одному з Telegram-каналів. 

 

Губернатор Саратовської області також заявив про здійснення, як він називає, ліквідації безпілотників над Енгельсом та роботу російської ППО.

"Менше години тому над Енгельсом було ліквідовано безпілотники. Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих та руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає", — написав Бусаргін у Telegram.

Варто зазначити, що в Енгельсі знаходиться військовий аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації, зокрема, Ту-160 та Ту-95МС. Зліт цих літаків часто призводить до оголошення масштабних повітряних тривог.

Нагадаємо, що ЗМІ показали супутникові знімки аеродрому "Енгельс" після вибухів. 

Також ми писали про те, що депутат Державної думи росії Євген Федоров заявив, що американці розробили план війни з РФ, яку вони "гарантовано виграють". Зокрема, нібито передбачено "удари по Москві".

літак
аеропорти
вибух
ППО
Росія

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