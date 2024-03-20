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Серия взрывов в российском Энгельсе — сбитие дронов или атака аэродрома

20 марта 2024 07:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Серия взрывов в российском Энгельсе — избиение дронов или атака аэродрома
Аэродром в Энгельсе. Иллюстративное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В ночь на 20 марта в российском городе Энгельс прозвучала серия взрывов — паблики сообщают по меньшей мере о четырех. Местные власти заявляют о якобы сбитии беспилотников.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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По предварительным данным, власти утверждают, что в результате раздавшихся взрывов были сбиты беспилотники, и это якобы произошло из-за работы ПВО.

"Послышалось от 2 до 4 громких звуков взрывов, от которых "дрожали окна в рамах". По предварительным данным, сработала система ПВО. Жители города утверждают, что перед этим слышали сирену. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", — говорится в сообщении в одном из Telegram-каналов.

 

Губернатор Саратовской области также заявил об осуществлении, как он называет, ликвидации беспилотников над Энгельсом и работе российской ПВО.

"Меньше часа назад над Энгельсом были ликвидированы беспилотники. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", — написал Бусаргин в Telegram.

Следует отметить, что в Энгельсе находится военный аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, в частности Ту-160 и Ту-95МС. Взлет этих самолетов часто приводит к объявлению масштабных воздушных тревог.

Напомним, что СМИ показали спутниковые снимки аэродрома "Энгельс" после взрывов.

Также мы писали о том, что депутат Государственной думы России Евгений Федоров заявил, что американцы разработали план войны с РФ , которую они "гарантированно выиграют". В частности, якобы предусмотрены "удары по Москве".

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ПВО
Россия

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