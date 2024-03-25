До 10 взрывов и несколько десятков дронов — росСМИ пишут об ударе по Новочеркасской ГРЭС

Сильный пожар ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

В российской Ростовской области было слышно "до десяти взрывов" в ночь на понедельник, 25 марта. Очевидцы жаловались на беспилотники, которых насчитали "несколько десятков". Сейчас над Новочеркасской ГРЭС поднимается дым, разгорается пожар.

Об этом сообщают росСМИ.

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Над Новочеркасском раздавались взрывы. По информации СМИ, в сторону Новочеркасской ГРЭС полетели беспилотники, после чего у ряда местных жителей на несколько минут пропал свет.

После взрывов на ГРЭС загорелся пожар, очевидцы заметили дым. На место происшествия сразу выехали скорые и пожарные. Однако по официальным данным, "никаких взрывов и пожаров на наземных объектах не зафиксировано".

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Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошел пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Также временно выключили два энергоблока ГРЭС.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Это Ростов"

Напомним, что в российском Белгороде 20 марта раздавались взрывы. Обнаружили разрушение, городские власти сообщили о раненом.

Также мы писали, что в российском городе Энгельс в ночь на 20 марта прозвучала серия взрывов — паблики сообщают о по меньшей мере четырех.