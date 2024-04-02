Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В сети показали видео момента атаки гигантского беспилотника на завод дронов в России arrow

В сети показали видео момента атаки гигантского беспилотника на завод дронов в России

2 апреля 2024 09:06
обновлено: 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В сети показали видео момента атаки гигантского беспилотника на завод дронов в России
Момент атаки БпЛА на завод дронов в России. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Неизвестные беспилотники во вторник, 2 апреля, атаковали в российском Татарстане завод дронов, где производили "шахеды". После удара на предприятии сразу загорелся масштабный пожар.

Об этом сообщают росСМИ и публикуют видео с момента атаки.

Читайте также:

Атака на завод дрони в России 2 апреля

Обновлено 09:09. Российские СМИ не могут определиться с "версиями" о происхождении беспилотников. Пропагандисты заявили, что прилетел беспилотник UJ-22 Airborne — украинский ударный комплекс от "Ukrjet".

На видео видно, как неизвестный гигантский беспилотник атакует завод, где производят "шахеды", которыми россияне ежедневно обстреливают украинские города.

Кроме того, сегодня раздался взрыв и произошел пожар еще и на нефтеперерабатывающем заводе в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. Генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев заявил, что по состоянию на данный момент известно о шести пострадавших.

Россия традиционно обвинила во всем Украине и заявила, что "дроны, оснащенные оборудованием стран НАТО атаковали общежития".

"Сегодня в 05:45 утра был нанесен удар по общежитию "Елабуги" двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в "Елабуге". Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию", — цинично высказался Шагивалеев.

Напомним, 1 апреля вблизи Москвы произошел пожар на предприятии. Известно, что возгорание произошло на "Электроизолите" в 70 км от российской столицы.

Несколькими часами ранее пылал уже машиностроительный завод в Екатеринбурге. Предварительно площадь пожара — около 800 квадратных метров.

пожар
завод
дроны
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд