В сети показали видео момента атаки гигантского беспилотника на завод дронов в России

Момент атаки БпЛА на завод дронов в России. Фото: скриншот с видео

Неизвестные беспилотники во вторник, 2 апреля, атаковали в российском Татарстане завод дронов, где производили "шахеды". После удара на предприятии сразу загорелся масштабный пожар.

Об этом сообщают росСМИ и публикуют видео с момента атаки.

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Атака на завод дрони в России 2 апреля

Обновлено 09:09. Российские СМИ не могут определиться с "версиями" о происхождении беспилотников. Пропагандисты заявили, что прилетел беспилотник UJ-22 Airborne — украинский ударный комплекс от "Ukrjet".

На видео видно, как неизвестный гигантский беспилотник атакует завод, где производят "шахеды", которыми россияне ежедневно обстреливают украинские города.

Кроме того, сегодня раздался взрыв и произошел пожар еще и на нефтеперерабатывающем заводе в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. Генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев заявил, что по состоянию на данный момент известно о шести пострадавших.

Россия традиционно обвинила во всем Украине и заявила, что "дроны, оснащенные оборудованием стран НАТО атаковали общежития".

"Сегодня в 05:45 утра был нанесен удар по общежитию "Елабуги" двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в "Елабуге". Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию", — цинично высказался Шагивалеев.

Напомним, 1 апреля вблизи Москвы произошел пожар на предприятии. Известно, что возгорание произошло на "Электроизолите" в 70 км от российской столицы.

Несколькими часами ранее пылал уже машиностроительный завод в Екатеринбурге. Предварительно площадь пожара — около 800 квадратных метров.