Пожежа на Уралмаші 1 квітня

Пожежа на заводі. Фото: росЗМІ

У російському місті Єкатеринбург в понеділок, 1 квітня, сталася пожежа. Займання відбулося на території машинобудівного заводу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, пожежа сталася в районі "Уралмашзаводу" у Єкатеринбурзі.

Очевидці повідомляють, що спочатку щось "грюкнуло", а потім в небо здійнявся дим.

За даними ЗМІ, палає покрівля одного з цехів. Також є інформація, що займання сталося на складі з лакофарбовими матеріалами.

Попередньо площа пожежі — близько 800 квадратних метрів.

Наразі відомостей про постраждалих немає. На місце прибули 13 одиниць пожежної техніки.

"Уралмаш" — один з лідерів російського ринку обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики.

За даними ЗМІ, також на заводі виробляється російська військова техніка.

Нагадаємо, 30 березня у Москві сталася пожежа у технічному університеті імені Баумана. Загоряння зафіксували на четвертому поверсі адміністративного корпусу.

Також ми писали, що 23 березня на нафтопереробному заводі поблизу міста Новокуйбишевськ Самарської області РФ сталася пожежа.

Крім того, 16 березня безпілотники атакували три нафтопереробні заводи "Роснєфті" у Самарській області. Стало відомо, що вдалу спецоперацію організувала СБУ.

А 12 березня вибухи пролунали у Нижньогородському регіоні. Стало відомо, що дрон атакував НПЗ "Лукойл".