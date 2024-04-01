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В Екатеринбурге горит машиностроительный завод — что известно

1 апреля 2024 12:52
обновлено: 13:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пожер на Уралмаше 1 апреля
Пожар на фабрике. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В российском городе Екатеринбурге в понедельник, 1 апреля, произошел пожар. Возгорание произошло на территории машиностроительного завода.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, пожар произошел в районе "Уралмашзавода" в Екатеринбурге.

Очевидцы сообщают, что сначала что-то "хлопнуло", а затем в небо поднялся дым.

По данным СМИ, пылает кровля одного из цехов. Также есть информация, что возгорание произошло на складе с лакокрасочными материалами.

Предварительно площадь пожара — около 800 квадратных метров.

Пока сведений о пострадавших нет. На место прибыло 13 единиц пожарной техники.

"Уралмаш" — один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.

По данным СМИ, также на заводе производится российская военная техника.

Напомним, 30 марта в Москве произошел пожар в техническом университете имени Баумана. Возгорание было зафиксировано на четвертом этаже административного корпуса.

Также мы писали, что 23 марта на нефтеперерабатывающем заводе вблизи города Новокуйбышевска Самарской области РФ произошел пожар.

Кроме того, 16 марта беспилотники атаковали три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области. Стало известно, что удачную спецоперацию организовала СБУ.

А 12 марта взрывы прогремели в Нижегородском регионе. Стало известно, что дрон атаковал НПЗ "ЛУКойл".

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