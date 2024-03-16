Стало відомо, хто стоїть за атакою дронів на три нафтові заводи у Самарській області РФ

Пожежа на НПЗ у Самарській області РФ. Фото: скриншот з відео

У Росії сталася чергова "бавовна" у суботу, 16 березня. Безпілотники атакували три нафтопереробні заводи "Роснєфті" у Самарській області. Стало відомо, що вдалу спецоперацію організувала Служба безпеки України.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в СБУ.

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За даними джерел, нічна атака на три російські НПЗ виявилася результативною. Ударні дрони СБУ завдали удару по трьох критичних підприємствах "Роснєфті" в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Як відомо, загалом ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, що становить 10% всієї нафтової промисловості РФ.

"СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу РФ, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон "бавовни" на російських НПЗ в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку РФ", — зазначило джерело Новини.LIVE в СБУ.

Нагадаємо, внаслідок атак дронів було серйозно пошкоджено Сизранський НПЗ. Місцеві жителі Самарської області повідомили про сильний вибух, особливо відчутний у Південно-Західному районі міста.

Також ми писали, що 12 березня вибухи пролунали у Нижньогородському регіоні. Стало відомо, що дрон атакував НПЗ "Лукойл".

Крім того, в ніч проти 12 березня вибух стався у російському Орлі. У місті загорілася нафтобаза.