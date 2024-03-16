Стало известно, кто стоит за атакой дронов на три нефтяных завода в Самарской области РФ
В России произошла очередная "бавовна" в субботу, 16 марта. Беспилотники атаковали три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области. Стало известно, что успешную спецоперацию организовала Служба безопасности Украины.
Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ.
Атака украинских беспилотников на НПЗ в Самарской области
По данным источников, ночная атака на три российских НПЗ оказалась результативной. Ударные дроны СБУ нанесли удар по трем критическим предприятиям "Роснефти" в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ.
Как известно, всего эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, что составляет 10% всей нефтяной промышленности РФ.
"СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ, который позволяет ей вести войну в Украине. Сезон "бабовны" на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, питающий военную экономику РФ", — указал источник Новини.LIVE в СБУ.
Напомним, в результате атак дронов был серьезно поврежден Сызранский НПЗ. Местные жители Самарской области сообщили о сильном взрыве, особенно ощутимом в Юго-Западном районе города.
Также мы писали, что 12 марта взрывы прогремели в Нижегородском регионе. Стало известно, что дрон атаковал НПЗ "Лукойл".
Кроме того, в ночь на 12 марта взрыв произошел в российском Орле. В городе загорелась нефтебаза.
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