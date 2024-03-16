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Стало известно, кто стоит за атакой дронов на три нефтяных завода в Самарской области РФ

16 марта 2024 16:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стало известно, кто стоит за атакой дронов на три нефтяных завода в Самарской области РФ
Пожар на НПЗ в Самарской области. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В России произошла очередная "бавовна" в субботу, 16 марта. Беспилотники атаковали три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области. Стало известно, что успешную спецоперацию организовала Служба безопасности Украины.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ.

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По данным источников, ночная атака на три российских НПЗ оказалась результативной. Ударные дроны СБУ нанесли удар по трем критическим предприятиям "Роснефти" в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ.

Как известно, всего эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, что составляет 10% всей нефтяной промышленности РФ.

"СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ, который позволяет ей вести войну в Украине. Сезон "бабовны" на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, питающий военную экономику РФ", — указал источник Новини.LIVE в СБУ.

Напомним, в результате атак дронов был серьезно поврежден Сызранский НПЗ. Местные жители Самарской области сообщили о сильном взрыве, особенно ощутимом в Юго-Западном районе города.

Также мы писали, что 12 марта взрывы прогремели в Нижегородском регионе. Стало известно, что дрон атаковал НПЗ "Лукойл".

Кроме того, в ночь на 12 марта взрыв произошел в российском Орле. В городе загорелась нефтебаза.

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НПЗ
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Украина
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